Голикова стала наставником одного из финалистов конкурса «Лидеры России»

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Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова стала наставником одного из финалистов конкурса «Лидеры России» — главврача городской клинической поликлиники №8 Челябинска Дмитрия Прокопьева.
Голикова стала наставником одного из финалистов конкурса «Лидеры России»
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт конкурса.

Голикова и Прокопьев уже провели первую встречу. Они обсудили проблемы молодых докторов первичного звена здравоохранения и перспективы развития подготовки новых управленческих кадров в медицине.

«Как врач, Дмитрий хорошо знаком с теми сложностями, которые возникают в процессе подготовки медицинских работников. У него есть новые идеи, которые были озвучены на встрече с ректорами», — заявила Голикова.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что министр обороны Сергей Шойгу провёл встречу с одним из победителей конкурса «Лидеры России» — первым заместителем директора — исполнительным директором ЗАО «Специальное конструкторское бюро» Виктором Калининым.

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