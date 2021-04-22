Камчатский депутат задекларировал официальный годовой доход в 5,5 млрд рублей

Короткая ссылка
Депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок задекларировал официальный годовой доход в 5,5 млрд рублей.
Камчатский депутат задекларировал официальный годовой доход в 5,5 млрд рублей
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт регионального заксобрания.

Как указывает агентство, в прошлом отчётном периоде он задекларировал 2,3 млрд рублей. 

Отмечается, что в собственности депутата от партии «Единая Россия» находятся гараж, четыре нежилых помещения, пять автомобилей Mercedes-Benz и снегоход. Квартира площадью 180 кв. м — общая с супругой. Официальный доход жены депутата составляет 2,7 млрд рублей.

Как пишет агентство, Евтушок несколько лет возглавляет список богатейших депутатов на Камчатке. Также он является совладелецем рыбодобывающей компании «Океанрыбфлот».

Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам 2020 года задекларировал доход на сумму 740 413 415 рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить