Камчатский депутат задекларировал официальный годовой доход в 5,5 млрд рублей

Депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок задекларировал официальный годовой доход в 5,5 млрд рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт регионального заксобрания.

Как указывает агентство, в прошлом отчётном периоде он задекларировал 2,3 млрд рублей.

Отмечается, что в собственности депутата от партии «Единая Россия» находятся гараж, четыре нежилых помещения, пять автомобилей Mercedes-Benz и снегоход. Квартира площадью 180 кв. м — общая с супругой. Официальный доход жены депутата составляет 2,7 млрд рублей.

Как пишет агентство, Евтушок несколько лет возглавляет список богатейших депутатов на Камчатке. Также он является совладелецем рыбодобывающей компании «Океанрыбфлот».

Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам 2020 года задекларировал доход на сумму 740 413 415 рублей.