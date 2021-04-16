Мантуров задекларировал наибольший доход в 2020 году среди министров
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Об этом свидетельствуют сведения о доходах, расходах и имуществе чиновников.
Как пишет ТАСС со ссылкой на Минпромторг, Мантуров при переходе на госслужбу продал часть активов, а другую передал в доверительное управление.
«Участия в управлении этими активами министр не принимает, этот доход является пассивным», — подчеркнули в министерстве.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин за 2020 год заработал 9,994 млн рублей. Также был назван доход премьер-министра Михаила Мишустина.