Мантуров задекларировал наибольший доход в 2020 году среди министров

Глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам 2020 года задекларировал доход на сумму 740 413 415 рублей.

Об этом свидетельствуют сведения о доходах, расходах и имуществе чиновников.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Минпромторг, Мантуров при переходе на госслужбу продал часть активов, а другую передал в доверительное управление.

«Участия в управлении этими активами министр не принимает, этот доход является пассивным», — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин за 2020 год заработал 9,994 млн рублей. Также был назван доход премьер-министра Михаила Мишустина.