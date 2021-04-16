Назван доход Мишустина за 2020 год

Премьер-министр России Михаил Мишустин заработал в 2020 году 19,853 млн рублей.

Сведения о его доходах опубликованы на сайте правительства.

Как сообщает РИА Новости, в правительстве пояснили, что «эта сумма складывается из доходов по основному месту работы и доходов по депозитным вкладам средств, которые председатель правительства России заработал ранее».

Мишустин возглавил правительство в январе 2020 года, до этого он возглавлял Федеральную налоговую службу.

Согласно предыдущим декларациям, в 2018 году его доход составил 18,9 млн рублей, а в 2019-м — 18,2 млн рублей.

Отмечается, что Мишустин был главой налоговой службы с 2010 по 2020 год. До этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе.

Сообщалось, что в 2010 году при переходе на государственную службу он передал принадлежащие ему активы жене.

Её доход за прошлый год составил 63,9 млн рублей. Годом ранее она задекларировала 54,8 млн рублей.

В настоящее время в пользовании у премьер-министра, как и ранее, значится квартира площадью 141,6 кв. м. Также ему принадлежит земельный участок и жилой дом площадью 861 кв. м.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин за 2020 год заработал 9,994 млн рублей, а за 2019 год — 9,7 млн рублей.