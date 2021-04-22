Госдума приняла поправку об агитации при многодневном голосовании

Депутаты Государственной думы приняли поправку об агитации при многодневном голосовании.

Как сообщает ТАСС, согласно вносимой законопроектом поправке, предвыборная агитация при многодневном голосовании на выборах прекращается в 00:00 по местному времени первого дня голосования.

В законопроекте при этом уточняется, что проведение предвыборной агитации, а также агитации по вопросам референдума в день голосования запрещается.

Ранее комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправку об агитации при многодневном голосовании.