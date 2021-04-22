Госдума приняла поправку об агитации при многодневном голосовании

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Депутаты Государственной думы приняли поправку об агитации при многодневном голосовании.
Госдума приняла поправку об агитации при многодневном голосовании
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, согласно вносимой законопроектом поправке, предвыборная агитация при многодневном голосовании на выборах прекращается в 00:00 по местному времени первого дня голосования.

В законопроекте при этом уточняется, что проведение предвыборной агитации, а также агитации по вопросам референдума в день голосования запрещается.

Ранее комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправку об агитации при многодневном голосовании.

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