Госдума приняла поправку об агитации при многодневном голосовании
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, согласно вносимой законопроектом поправке, предвыборная агитация при многодневном голосовании на выборах прекращается в 00:00 по местному времени первого дня голосования.
В законопроекте при этом уточняется, что проведение предвыборной агитации, а также агитации по вопросам референдума в день голосования запрещается.
Ранее комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправку об агитации при многодневном голосовании.