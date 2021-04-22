В России упростят условия получения вида на жительство для иностранных инвесторов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство упростит процедуру получения вида на жительство в России для иностранных инвесторов и членов их семей.

«Правительство упростит условия работы и пребывания в России для зарубежных инвесторов. Теперь иностранные граждане, которые инвестируют в российскую экономику, смогут в упрощённом порядке получить вид на жительство для себя и членов семьи», — цитирует его ТАСС.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявил о возрастающем интересе международного бизнеса к развитию Северного морского пути.