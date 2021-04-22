Мишустин потребовал незамедлительно начать реализацию послания

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Правительство России должно незамедлительно начать работу по реализации задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин потребовал незамедлительно начать реализацию послания
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

По его словам, это безусловный ориентир работы кабинета министров.

«Не надо ждать формального выхода поручений, президент все задачи в послании уже обозначил. Начинать эту работу необходимо уже сегодня. Прошу незамедлительно приступить к проработке поручений главы государства и подготовить необходимую правовую базу», — сказал глава кабмина.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на заседании в четверг, 22 апреля, нижняя палата парламента обсудит вопрос реализации президентских инициатив, затем профильные комитеты внесут свои предложения.

Накануне Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. 

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