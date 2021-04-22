Комитеты Госдумы 23 апреля внесут предложения по посланию президента
- © duma.gov.ru
«Сегодня на заседании Государственная дума обсудит вопрос реализации послания, затем профильные комитеты внесут свои предложения, они их сейчас обсуждают. Предложения поступят уже завтра», — приводит его слова РИА Новости.
Как отметил Володин, первоочередных законов около десяти.
21 апреля Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства дал поручения в сфере демографии, поддержки семей, повышения доходов граждан, борьбы с бедностью, создания рабочих мест и улучшения предпринимательской среды.