Комитеты Госдумы 23 апреля внесут предложения по посланию президента

Профильные комитеты Госдумы в пятницу, 23 апреля, внесут предложения по посланию президента России Владимира Путина. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Сегодня на заседании Государственная дума обсудит вопрос реализации послания, затем профильные комитеты внесут свои предложения, они их сейчас обсуждают. Предложения поступят уже завтра», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Володин, первоочередных законов около десяти.

21 апреля Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства дал поручения в сфере демографии, поддержки семей, повышения доходов граждан, борьбы с бедностью, создания рабочих мест и улучшения предпринимательской среды.