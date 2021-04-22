Комитеты Госдумы 23 апреля внесут предложения по посланию президента

Короткая ссылка
Профильные комитеты Госдумы в пятницу, 23 апреля, внесут предложения по посланию президента России Владимира Путина. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Комитеты Госдумы 23 апреля внесут предложения по посланию президента
  • © duma.gov.ru

«Сегодня на заседании Государственная дума обсудит вопрос реализации послания, затем профильные комитеты внесут свои предложения, они их сейчас обсуждают. Предложения поступят уже завтра», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Володин, первоочередных законов около десяти.

21 апреля Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства дал поручения в сфере демографии, поддержки семей, повышения доходов граждан, борьбы с бедностью, создания рабочих мест и улучшения предпринимательской среды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить