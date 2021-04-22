В жилом доме в Петербурге произошёл пожар на трёх этажах

В пятиэтажном доме на Софийской улице в Санкт-Петербурге произошёл пожар, огонь распространился на три этажа.

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«В 09:40 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, ул. Софийская, д. 32, корп. 3. В жилом здании происходит горение на третьем, четвёртом и пятом этажах», — приводит ТАСС сообщение городского главка МЧС. Из-за угрозы дальнейшего распространения огня пожару присвоен повышенный ранг сложности 1-БИС. На месте для тушения работают 16 пожарных и четыре единицы техники. Ранее сообщалось, что в Татарстане произошёл пожар в гостинице.