В жилом доме в Петербурге произошёл пожар на трёх этажах
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«В 09:40 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, ул. Софийская, д. 32, корп. 3. В жилом здании происходит горение на третьем, четвёртом и пятом этажах», — приводит ТАСС сообщение городского главка МЧС.
Из-за угрозы дальнейшего распространения огня пожару присвоен повышенный ранг сложности 1-БИС.
На месте для тушения работают 16 пожарных и четыре единицы техники.
Ранее сообщалось, что в Татарстане произошёл пожар в гостинице.