В жилом доме в Петербурге произошёл пожар на трёх этажах

Короткая ссылка
В пятиэтажном доме на Софийской улице в Санкт-Петербурге произошёл пожар, огонь распространился на три этажа.
В жилом доме в Петербурге произошёл пожар на трёх этажах
  • © МЧС России

«В 09:40 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, ул. Софийская, д. 32, корп. 3. В жилом здании происходит горение на третьем, четвёртом и пятом этажах», — приводит ТАСС сообщение городского главка МЧС.

Из-за угрозы дальнейшего распространения огня пожару присвоен повышенный ранг сложности 1-БИС. 

На месте для тушения работают 16 пожарных и четыре единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Татарстане произошёл пожар в гостинице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить