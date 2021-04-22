В Татарстане произошёл пожар в гостинице

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В городе Мамадыше в Татарстане произошло возгорание в гостинице «Апрель».
В Татарстане произошёл пожар в гостинице
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.

Отмечается, что к настоящему моменту возгорание локализовано.

«По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения ГУ МЧС России по Республике Татарстан установлено, что происходит открытое горение кровли гостиницы ориентировочно на площади 200 кв. м. Локализация пожара в 06:41 на площади 200 кв. м», — говорится в заявлении.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее на территории промзоны в Ленинградской области произошло возгорание — загорелся строительный мусор.

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