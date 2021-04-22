В Татарстане произошёл пожар в гостинице
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.
Отмечается, что к настоящему моменту возгорание локализовано.
«По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения ГУ МЧС России по Республике Татарстан установлено, что происходит открытое горение кровли гостиницы ориентировочно на площади 200 кв. м. Локализация пожара в 06:41 на площади 200 кв. м», — говорится в заявлении.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее на территории промзоны в Ленинградской области произошло возгорание — загорелся строительный мусор.