В России за сутки проведено 314 тысяч тестов на коронавирус

В России за сутки проведено 314 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведено 314 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 апреля остаются 513 528 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

Отмечается, что всего в России проведено свыше 126,8 млн тестов на коронавирус.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций объявит о роботе-конвейере, который будет проводить 300 тестов на коронавирус в час.