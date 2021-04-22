Судно украинских браконьеров задержано пограничниками в Крыму

Российские пограничники в Крыму задержали украинское рыбопромысловое судно, экипаж которого занимался незаконным промыслом камбалы в исключительной экономической зоне России.

«В ходе проведения контрольных мероприятий российскими пограничниками установлены два члена экипажа, граждане Украины. На борту катера обнаружены несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше 5 тыс. м сетей с ячеей от 185 до 220 мм. Судно было сопровождено в н. п. Черноморское для составления административных материалов и передачи их в суд. 21 апреля Черноморский мировой суд Республики Крым признал капитана судна 1987 года рождения виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 257 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения (сетей)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Крыму.

Уточняется, что капитану инкриминировали часть 2 статьи 8.17 КоАП России «Нарушение правил добычи водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали украинца при попытке незаконно проникнуть в Россию.