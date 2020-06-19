В Крыму задержали украинца при попытке незаконно проникнуть в Россию

Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, пытавшегося незаконно проникнуть в Россию. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по региону.

«Не будучи обнаруженным украинскими пограничниками, переправившись через залив Сиваш, мужчина вышел на российскую территорию, где был задержан пограничным нарядом», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, при нём была обнаружена ID-карта гражданина Украины.

По словам нарушителя, конечной целью маршрута был Пермский край, где проживают его друзья.

Как уточнили в ведомстве, уроженца Запорожья 1987 года рождения задержали на 48 часов до выяснения всех обстоятельств произошедшего.