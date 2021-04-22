В России предложили добавить города воинской славы в нацпроект о безопасных дорогах

Общероссийское объединение пассажиров предложило добавить в паспорт нацпроекта о безопасных дорогах города воинской славы и трудовой доблести. Организация отправила письмо с соответствующей инициативой вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» прошла акция «Улица Победы». В нормативное состояние дополнительно были приведены улицы и площади, названные в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны.

«Нацпроект затронул 104 российских города: согласно условиям, федеральные средства выделяются агломерациям, население которых превышает 200 тыс. человек», — заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта Илья Зотов.

В 2021 году был утверждён обновлённый паспорт нацпроекта, который стал называться «Безопасные качественные дороги».

«Планируется, что к 2025 году в нацпроект внесут города с населением от 100 тыс. до 200 тыс. человек. Получается, условному Можайску, где населения всего 30 тыс. человек, ещё долгое время не видать капитального ремонта дорог и сооружений. А ведь это город воинской славы», — отметил Зотов.

В письме Хуснуллину общественники предлагают по аналогии с акцией «Улица Победы» добавить в паспорт нацпроекта агломерации со статусом «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести».

В документе отмечается, что это позволит существенно повысить качество дорожного полотна и обновить городской транспорт.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в 2021 году на мероприятия в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделили свыше 3 млрд рублей.