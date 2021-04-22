В Минпромторге назвали сроки появления на улицах России автобусов на водороде
«В рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина запланировано создание прототипа городского автобуса на водородных топливных элементах уже до конца 2021 года и начало опытной эксплуатации в 2024-м», — сообщили в министерстве агентству РИА Новости.
Вместе с этим в Минпромторге подчеркнули, что массовое внедрение транспорта на водороде возможно лишь при развертывании соответствующей заправочной инфраструктуры.
В декабре 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что работа городского транспорта на водородном топливе является в высшей степени востребованной.