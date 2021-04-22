В Минпромторге назвали сроки появления на улицах России автобусов на водороде

В пресс-службе Минпромторга заявили, что первые автобусы, работающие на водородном топливе, выйдут на улицы российских городов в 2024 году.

«В рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина запланировано создание прототипа городского автобуса на водородных топливных элементах уже до конца 2021 года и начало опытной эксплуатации в 2024-м», — сообщили в министерстве агентству РИА Новости.

Вместе с этим в Минпромторге подчеркнули, что массовое внедрение транспорта на водороде возможно лишь при развертывании соответствующей заправочной инфраструктуры.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что работа городского транспорта на водородном топливе является в высшей степени востребованной.