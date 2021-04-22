В Минобороны анонсировали учения войск ЮВО и ВДВ в Крыму

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Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) и воздушно-десантные войска (ВДВ) в пятницу, 22 апреля, примут участие в основном этапе учений на полигоне Опук в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Минобороны анонсировали учения войск ЮВО и ВДВ в Крыму
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«22 апреля 2021 года на полигоне Опук (Республика Крым) пройдёт основной этап учений войск Южного военного округа и воздушно-десантных войск, которые проводились в рамках внезапной проверки боеготовности», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в учениях будут участвовать подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота.

Кроме того, в мероприятиях поучаствуют часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск РФ.

Ранее стало известно, что на Курильских островах прошли учения Восточного военного округа.

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