В Минобороны анонсировали учения войск ЮВО и ВДВ в Крыму
- globallookpress.com
«22 апреля 2021 года на полигоне Опук (Республика Крым) пройдёт основной этап учений войск Южного военного округа и воздушно-десантных войск, которые проводились в рамках внезапной проверки боеготовности», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что в учениях будут участвовать подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота.
Кроме того, в мероприятиях поучаствуют часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск РФ.
Ранее стало известно, что на Курильских островах прошли учения Восточного военного округа.