В Минобороны анонсировали учения войск ЮВО и ВДВ в Крыму

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) и воздушно-десантные войска (ВДВ) в пятницу, 22 апреля, примут участие в основном этапе учений на полигоне Опук в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.

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