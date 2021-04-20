На Курильских островах прошли учения ВВО

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На Курильских островах прошли учения Восточного военного округа.
На Курильских островах прошли учения ВВО
  • Зенитный ракетный комплекс С-300В4 / © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Тренировка по обнаружению, классификации и ликвидации воздушных целей состоялась в рамках контрольной проверки. Расчёты комплексов противовоздушной обороны отрабатывали поиск и распознавание воздушных целей, которые имитировали авиацию условного противника.

После взятия объектов на прицел были выполнены электронные пуски зенитных управляемых ракет.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.

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