На Курильских островах прошли учения ВВО

На Курильских островах прошли учения Восточного военного округа.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Тренировка по обнаружению, классификации и ликвидации воздушных целей состоялась в рамках контрольной проверки. Расчёты комплексов противовоздушной обороны отрабатывали поиск и распознавание воздушных целей, которые имитировали авиацию условного противника.

После взятия объектов на прицел были выполнены электронные пуски зенитных управляемых ракет.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.