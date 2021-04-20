На Курильских островах прошли учения ВВО
- Зенитный ракетный комплекс С-300В4 / © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ВВО.
Тренировка по обнаружению, классификации и ликвидации воздушных целей состоялась в рамках контрольной проверки. Расчёты комплексов противовоздушной обороны отрабатывали поиск и распознавание воздушных целей, которые имитировали авиацию условного противника.
После взятия объектов на прицел были выполнены электронные пуски зенитных управляемых ракет.
Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.