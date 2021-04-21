Умер экс-председатель избиркома Амурской области Неведомский

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Скончался бывший председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский.
Умер экс-председатель избиркома Амурской области Неведомский
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

«18 апреля 2021 года ушёл из жизни Николай Алексеевич Неведомский, наш дорогой коллега и друг, человек большой души, отзывчивый и проницательный», — сообщили в ЦИК.

В ведомстве рассказали, что Неведомский «был верен своим идеалам и убеждениям, всегда имел активную позицию, его отличали глубокая человечность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм».

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