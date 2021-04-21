В Петербурге оценили ход вакцинации от коронавируса

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец оценил ход вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Что касается всего города, то можно было бы, оценивая вакцинацию в Санкт-Петербурге, сравнивая вакцинацию с другими субъектами, говорить, что темпы очень хорошие. Мы находимся стабильно в первой десятке по доле вакцинированных жителей Санкт-Петербурга. Но могу сказать, что того темпа, который мы рассчитывали иметь на постоянной основе, — примерно 15 тыс. первичных вакцинаций (в сутки. — RT), — для того, чтобы к осени сформировать прослойку не 1,2 млн, а более, мы пока не достигли», — цитирует ТАСС Лисовца.

Он подчеркнул, что «критически важно доносить до людей информацию о необходимости вакцинироваться».

Согласно данным на 21 апреля, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8271 человека в 83 регионах. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 727 125.