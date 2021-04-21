Эксперт оценил перспективы строительства трассы М12 Москва — Казань

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Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин оценил перспективы строительства трассы М12 Москва — Казань.
Эксперт оценил перспективы строительства трассы М12 Москва — Казань
  • © Павел Лисицын / РИА Новости

«Большие проекты такого уровня — это мощнейший ускоритель промышленности стройматериалов, импульс к развитию отечественного дорожного машиностроения, производства металлоконструкций», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, также это новые высококвалифицированные рабочие места.

«Если мы хотим развивать серьёзный транзит как внутри страны, так и международный, нужно строить скоростные трассы», — считает Блинкин.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что скоростную автомобильную дорогу М12 Москва — Казань продлят до Екатеринбурга.

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