Эксперт оценил перспективы строительства трассы М12 Москва — Казань
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«Большие проекты такого уровня — это мощнейший ускоритель промышленности стройматериалов, импульс к развитию отечественного дорожного машиностроения, производства металлоконструкций», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, также это новые высококвалифицированные рабочие места.
«Если мы хотим развивать серьёзный транзит как внутри страны, так и международный, нужно строить скоростные трассы», — считает Блинкин.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что скоростную автомобильную дорогу М12 Москва — Казань продлят до Екатеринбурга.