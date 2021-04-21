Власти Оренбургской области прокомментировали послание Путина Федеральному собранию

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Послание традиционно задаёт тренд развития государства на ближайшее время, расставляет приоритеты для внутренней и внешней политики. Для меня, как губернатора, это руководство к действию», — сказал Паслер.

По его словам, важно, что многие вопросы, отмеченные в послании, уже отрабатываются в регионе.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.