Власти Оренбургской области прокомментировали послание Путина Федеральному собранию

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Власти Оренбургской области прокомментировали послание Путина Федеральному собранию
  • Reuters

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Послание традиционно задаёт тренд развития государства на ближайшее время, расставляет приоритеты для внутренней и внешней политики. Для меня, как губернатора, это руководство к действию», — сказал Паслер.

По его словам, важно, что многие вопросы, отмеченные в послании, уже отрабатываются в регионе.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

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