Голикова прокомментировала послание Путина Федеральному собранию

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Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова прокомментировала послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.
Голикова прокомментировала послание Путина Федеральному собранию
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она заявила, что вызывает уважение то, что Россия главным образом ориентируется на внутреннюю повестку.

«У нас достаточно достоинства, самообладания, чтобы не рефлексировать на внешнюю агрессию, но вместе с тем достойно, уверенно защищать наших граждан», — сказала Голикова.

Она также отметила, что у страны хватит средств для реализации социального блока послания.

«Денег хватит. Правительство справится, и задержек не будет», — заявила Голикова в беседе с Life.ru.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал асимметричный и жёсткий ответ, если кто-то захочет сжечь мосты в отношениях с Россией.

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