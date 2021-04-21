Онищенко высказался о послании Путина Федеральному собранию

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Онищенко высказался о послании Путина Федеральному собранию
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

Во время онлайн-эфира ФАН и медиагруппы «Патриот» депутат отметил, насколько понятной и конкретной была часть выступления, посвящённая социальным вопросам.

«Следующий блок с конкретной социальной направленностью — помощь бизнесу. Это очень актуальная тема для регионов по долгам, но предложенную формулу по так называемому списанию долгов ещё нужно осмыслить», — сказал Онищенко.

Он добавил, что в целом впечатления от послания положительные.

Со своей стороны, экономист Антон Любич в беседе со «Взглядом» отметил, что в России любые меры, направленные на поддержку демографии и института семьи, последовательны и заслуживают одобрения.

«Хорошо, что глава государства уделяет этому вопросу столь пристальное внимание и ставит его в центр послания Федеральному собранию», — сказал эксперт.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова прокомментировала послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

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