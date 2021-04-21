Воробьёв прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Воробьёв прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал «360».

«Президент сегодня дал нам дополнительные возможности, потому что замещение коммерческих кредитов бюджетными освободит ресурсы на дальнейшее благоустройство — на строительство школ», — отметил Воробьёв.

По его словам, инфраструктурные облигации тоже имеют принципиально важное значение, поскольку можно продолжать строить развязки, разгружать дороги, которые нуждаются в огромном количестве инвестиций.

«Чувствительная тема — это газификация. Здесь тоже было высказано предложение сделать её максимально удобной и доступной для жителей. Все эти направления мы понимаем, и наша задача — их добросовестно выполнить», — добавил губернатор.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала послание президента Федеральному собранию.

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