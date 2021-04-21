Воробьёв прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Президент сегодня дал нам дополнительные возможности, потому что замещение коммерческих кредитов бюджетными освободит ресурсы на дальнейшее благоустройство — на строительство школ», — отметил Воробьёв.

По его словам, инфраструктурные облигации тоже имеют принципиально важное значение, поскольку можно продолжать строить развязки, разгружать дороги, которые нуждаются в огромном количестве инвестиций.

«Чувствительная тема — это газификация. Здесь тоже было высказано предложение сделать её максимально удобной и доступной для жителей. Все эти направления мы понимаем, и наша задача — их добросовестно выполнить», — добавил губернатор.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала послание президента Федеральному собранию.