Воробьёв прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
- Reuters
Об этом сообщает телеканал «360».
«Президент сегодня дал нам дополнительные возможности, потому что замещение коммерческих кредитов бюджетными освободит ресурсы на дальнейшее благоустройство — на строительство школ», — отметил Воробьёв.
По его словам, инфраструктурные облигации тоже имеют принципиально важное значение, поскольку можно продолжать строить развязки, разгружать дороги, которые нуждаются в огромном количестве инвестиций.
«Чувствительная тема — это газификация. Здесь тоже было высказано предложение сделать её максимально удобной и доступной для жителей. Все эти направления мы понимаем, и наша задача — их добросовестно выполнить», — добавил губернатор.
Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала послание президента Федеральному собранию.