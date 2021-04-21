В Минтруде рассказали о планах по дополнительной поддержке беременных

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, рассказал о планах по дополнительной поддержке беременных. Его заявление опубликовано на сайте Минтруда.

Котяков отметил, что «поддержка будущих мам очень востребованна».

Он рассказал, что «о необходимости увеличить пособия для самых нуждающихся говорили представители родительского сообщества, общественных организаций, представители «Единой России».

«Минтруд России отработает поручение президента о введении таких выплат в кратчайшие сроки. Мы уже готовим необходимые нормативные документы. Оператором выплаты станет Пенсионный фонд России», — заявил министр.

Ранее Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил о новых мерах поддержки для детей, растущих в неполных семьях, и беременных женщин, находящихся в трудной ситуации.

В том числе президент предложил предусмотреть для женщин, которые встали на учёт в ранние сроки беременности и находятся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по России 6350 рублей.