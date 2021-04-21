Беглов прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Беглов прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Я бы отметил один из важных элементов — это справедливость», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, сейчас трудный период пандемии, пострадали бюджеты каждой семьи.

«И чтобы поддержать семью, чтобы ребёнка можно было собрать в школу, президент дал конкретное поручение — выделить средства для поддержки таких семей, и уже это будет сделано в августе этого года», — отметил Беглов.

Как добавил губернатор, не менее важной темой послания стала поддержка регионов. Такая мера, как государственные кредиты на развитие инфраструктуры, позволит субъектам «вздохнуть и дальше решать свои вопросы», заключил Беглов.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

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