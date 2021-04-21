В Крыму оценили планы по программе льготных кредитов для развития туробъектов

Председатель комитета Госсовета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк прокомментировал планы по запуску программы льготных кредитов для развития туробъектов.

«Для туристического бизнеса такой кредит очень важен. 3—5% годовых на 15 лет — это минимальнейшая ставка, которую можно найти сегодня где-либо. В туризме самый «длинный» рубль: пять лет уходит на строительство крупного туристического объекта и ещё десять — на то, чтобы их «отбить», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, чем меньше объект, тем быстрее он реализовывается.

Как отметил Черняк, в Крыму и по всей России нужно увеличить объём номерного фонда, что даст возможность создать новые рабочие места, конкурентную живую среду в туротрасли, а это повлечёт уменьшение стоимости проживания для отдыхающих.

«А государство сможет увеличить сбор налогов в бюджет», — добавил он.

Как сообщало РИА Новости, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что программу льготных кредитов на строительство, реконструкцию гостиниц и другой туристической инфраструктуры запустят в ближайшее время, ставка в течение 15 лет составит 3—5%.

НСН сообщала, что Москва и Тульская область обсудили сотрудничество в туротрасли.