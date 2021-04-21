Москва и Тульская область обсудили сотрудничество в туротрасли

В Москве состоялась встреча с участием представителей комитетов по туризму столицы и Тульской области. Стороны обсудили вопрос увеличения турпотока между двумя регионами.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного Комитета по туризму.

«Тульская область — наш сосед и важный партнёр. Мы уже активно сотрудничаем в сфере туризма и сейчас расширяем наше взаимодействие», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

В свою очередь, глава Комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина отметила, что в последние годы турпоток в регионе растёт, большая часть туристов приезжают из Москвы и Подмосковья.

Ранее руководитель Союза национальных и международных туристских информационных организаций «Сонато» Александр Горохов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с сезоном 2021 года.