Москва и Тульская область обсудили сотрудничество в туротрасли

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В Москве состоялась встреча с участием представителей комитетов по туризму столицы и Тульской области. Стороны обсудили вопрос увеличения турпотока между двумя регионами.
Москва и Тульская область обсудили сотрудничество в туротрасли
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного Комитета по туризму.

«Тульская область — наш сосед и важный партнёр. Мы уже активно сотрудничаем в сфере туризма и сейчас расширяем наше взаимодействие», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

В свою очередь, глава Комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина отметила, что в последние годы турпоток в регионе растёт, большая часть туристов приезжают из Москвы и Подмосковья.

Ранее руководитель Союза национальных и международных туристских информационных организаций «Сонато» Александр Горохов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с сезоном 2021 года.

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