Москва и Тульская область обсудили сотрудничество в туротрасли
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного Комитета по туризму.
«Тульская область — наш сосед и важный партнёр. Мы уже активно сотрудничаем в сфере туризма и сейчас расширяем наше взаимодействие», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
В свою очередь, глава Комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина отметила, что в последние годы турпоток в регионе растёт, большая часть туристов приезжают из Москвы и Подмосковья.
Ранее руководитель Союза национальных и международных туристских информационных организаций «Сонато» Александр Горохов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с сезоном 2021 года.