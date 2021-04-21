МВД рассказало о продлении срока пребывания в России иностранцев

МВД настоятельно рекомендовало иностранным гражданам, которые незаконно находятся на территории России, обратиться в подразделение ведомства для продления сроков временного пребывания.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

В министерстве сообщили, что в соответствии с указом президента России «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» иностранцам, находящимся в России в нарушение порядка пребывания, установленного законодательством, предоставлена возможность урегулирования правового положения без применения санкций, предусмотренных в данном случае.

«В этой связи лицам, не имеющим законных оснований для нахождения на территории РФ, настоятельно рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России по месту своего нахождения», — отметили в министерстве.

Ранее в МВД сообщили, что число нелегально работающих в России иностранных граждан сократилось в 2020 году на 40%.