Хуснуллин оценил инициативу о бесплатной подводке газа к домам

Вице-премьер России Марат Хуснуллин прокомментировал поручение президента России Владимира Путина касательно газификации домохозяйств в населённых пунктах.

«Сегодня президент озвучил очень важное решение. Раньше «Газпром» проводил сети только к населённому пункту, а внутри проводить должен был муниципалитет, но у муниципалитета денег не хватало, поэтому люди в конечном итоге не получали газ», — объяснил Хуснуллин.

По его словам, из-за этого миллионы граждан не могли получить газ.

По словам Хуснуллина, сегодняшнее поручение позволит ещё миллионам жителей России получить газ на своих участках.

Ранее Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что граждане не должны платить за подводку газа напрямую к границе земельного участка, это должно сделать государство.