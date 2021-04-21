МВД запускает систему «Паутина» для поиска угнанных машин
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«Сервис для автоматизации деятельности центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения на базе специального программного обеспечения «Паутина» создан в целях совершенствования информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МВД.
Сервис предназначен в том числе для поиска похищенных или угнанных авто и автомобилей участников ДТП, скрывшихся с мест его совершения.
В настоящее время он находится на стадии ввода в эксплуатацию.
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