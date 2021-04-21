В РАН рассказали о перспективах рынка труда

Вице-президент РАН Ирина Донник рассказала о перспективах рынка труда.

«Профессии будущего заманчивы, но они не будут носить массового характера. Другой вопрос, что мы должны готовить агрономов с навыками IT, роботизации, автоматизации обязательно. Но этого можно достигнуть после базового образования постдипломным», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как считает Донник, будущее — за хорошим базовым профессиональным образованием и специализации по современным направлениям и технологиям.

Она также отметила, что на данный момент в России не хватает 100 тыс. айтишников, а через 10 лет потребность возрастёт до одного миллиона.

«Но при этом в своё время почему-то посчитали, что специалистов IT нужно готовить только в профильных вузах, и все непрофильные организации, например, сельскохозяйственные, медицинские, в них убрали специальности, когда готовили информатиков именно для своих отраслей», — сказала она.

Ранее адвокат Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News дал рекомендации по оформлению трудовых отношений в России.