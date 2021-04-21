Власти Кубани прокомментировали идею возвращать половину стоимости путёвки в детские лагеря

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал предложение президента России Владимира Путина возвращать половину стоимости путёвки в детские лагеря в 2021 году.
Власти Кубани прокомментировали идею возвращать половину стоимости путёвки в детские лагеря
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Краснодарский край обладает всеми необходимыми для этого возможностями. У нас два моря, горы, лесной фонд. И возврат 50% стоимости путёвок станет дополнительной поддержкой. Как для семей, так и для здравниц: теперь такой отдых будет гораздо доступнее», — заявил Кондратьев.

Он отметил, что на детскую оздоровительную кампанию в крае выделят почти 2,3 млрд рублей.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ещё раз продлить программу туристического кешбэка.

ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что с 19 апреля жители Санкт-Петербурга могут обратиться в МФЦ или районную администрацию за сертификатами на оплату летнего отдыха детей.

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