В Новосибирской области возбудили дело после того, как собака искусала ребёнка

В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на пятилетнего ребёнка. Инцидент произошёл 18 апреля в городе Бердске.

Как передаёт Life.ru, домашнее животное было оставлено без присмотра местным жителем. Собака напала на ребёнка, в результате чего мальчика с серьёзными травмами доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии областной больницы.

«Следственными органами СК России по Новосибирской области по результатам проведённой проверки, организованной по информации СМИ о травмировании пятилетнего мальчика в результате нападения собаки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — говорится в сообщении регионального управления СК России.

Как ранее сообщал информационный портал RIA56, в Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту нападения стаи собак на ребёнка.