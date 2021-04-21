В Новосибирской области возбудили дело после того, как собака искусала ребёнка

Короткая ссылка
В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на пятилетнего ребёнка. Инцидент произошёл 18 апреля в городе Бердске.
В Новосибирской области возбудили дело после того, как собака искусала ребёнка
  • РИА Новости

Как передаёт Life.ru, домашнее животное было оставлено без присмотра местным жителем. Собака напала на ребёнка, в результате чего мальчика с серьёзными травмами доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии областной больницы.

«Следственными органами СК России по Новосибирской области по результатам проведённой проверки, организованной по информации СМИ о травмировании пятилетнего мальчика в результате нападения собаки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — говорится в сообщении регионального управления СК России.

Как ранее сообщал информационный портал RIA56, в Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту нападения стаи собак на ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить