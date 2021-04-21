На Ямале заявили о готовности стать пилотным субъектом для внедрения механизма инфраструктурных кредитов

Ямало-Ненецкий автономный округ готов стать пилотным субъектом для внедрения механизма инфраструктурных кредитов, заявил губернатор Дмитрий Артюхов.

Об этом сообщает «Ямал-Регион».

«Ямал — территория реализации крупнейших промышленных проектов страны. Речь не только о традиционной добыче, но и о новых перспективах в переработке. Чтобы сделать эти проекты ещё более эффективными, необходимо развивать транспортную инфраструктуру», — сказал Артюхов.

По его словам, Северный широтный ход — ключевое звено, которое изменит логистику в Арктической зоне, позволит развивать её промышленный потенциал и снизит стоимость новых проектов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о мерах поддержки регионов. Он заявил, что регионам могут быть предоставлены инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет.