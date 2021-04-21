Матвиенко прокомментировала послание Путина Федеральному собранию

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Матвиенко прокомментировала послание Путина Федеральному собранию
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Об этом сообщает Life.ru.

Матвиенко высоко оценила социальную направленность послания.

«Именно этого ждали граждане нашей страны, я абсолютно в этом уверена. Сегодня люди поняли, что никто не собирается затягивать пояса, никто не собирается снижать меры социальной поддержки граждан, а наоборот, президент изложил стройную системную программу мер дополнительной поддержки семей с детьми, здравоохранения и так далее», — заявила она.

По её словам, это привнесёт в общество ощущение стабильности.

Ранее Матвиенко сообщила, что Совфед будет работать без выходных для принятия законов по итогам послания.

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