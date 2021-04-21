Матвиенко прокомментировала послание Путина Федеральному собранию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Об этом сообщает Life.ru.

Матвиенко высоко оценила социальную направленность послания.

«Именно этого ждали граждане нашей страны, я абсолютно в этом уверена. Сегодня люди поняли, что никто не собирается затягивать пояса, никто не собирается снижать меры социальной поддержки граждан, а наоборот, президент изложил стройную системную программу мер дополнительной поддержки семей с детьми, здравоохранения и так далее», — заявила она.

По её словам, это привнесёт в общество ощущение стабильности.

Ранее Матвиенко сообщила, что Совфед будет работать без выходных для принятия законов по итогам послания.