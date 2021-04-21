Московские школьники завоевали 72 диплома на Всероссийской олимпиаде по литературе

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Ученики московских школ завоевали 72 диплома на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Из них 17 стали победителями, а 55 — призёрами.
Московские школьники завоевали 72 диплома на Всероссийской олимпиаде по литературе
  • © пресс-служба Минпросвещения России

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный портал мэра Москвы.

Финал олимпиады проходил в Международном детском центре «Артек» с 14 по 20 апреля. Он собрал школьников более чем из 70 регионов России. Абсолютным победителем среди девятиклассников стала Анна Юфрякова из Московской школы на Юго-Западе №1543.

Как ранее сообщала НСН, в Москве объявили лауреатов конкурса «Молодые педагоги — московскому образованию».

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