Московские школьники завоевали 72 диплома на Всероссийской олимпиаде по литературе

Ученики московских школ завоевали 72 диплома на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Из них 17 стали победителями, а 55 — призёрами.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный портал мэра Москвы.

Финал олимпиады проходил в Международном детском центре «Артек» с 14 по 20 апреля. Он собрал школьников более чем из 70 регионов России. Абсолютным победителем среди девятиклассников стала Анна Юфрякова из Московской школы на Юго-Западе №1543.

Как ранее сообщала НСН, в Москве объявили лауреатов конкурса «Молодые педагоги — московскому образованию».