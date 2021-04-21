Мурашко оценил возможность послаблений для привившихся от COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко высказался относительно необходимости послаблений для привившихся от коронавирусной инфекции COVID-19.

«А у нас что, есть ограничения какие-то прямые для тех, кто не вакцинировался? Нам сейчас нужно создать коллективный иммунитет», — цитирует его РИА Новости.

Мурашко призвал полностью сконцентрироваться на решении данной проблемы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты о программе стимулирования вакцинации пожилых людей от коронавирусной инфекции.