Мурашко оценил возможность послаблений для привившихся от COVID-19

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко высказался относительно необходимости послаблений для привившихся от коронавирусной инфекции COVID-19.
Мурашко оценил возможность послаблений для привившихся от COVID-19
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«А у нас что, есть ограничения какие-то прямые для тех, кто не вакцинировался? Нам сейчас нужно создать коллективный иммунитет», — цитирует его РИА Новости.

Мурашко призвал полностью сконцентрироваться на решении данной проблемы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты о программе стимулирования вакцинации пожилых людей от коронавирусной инфекции.

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