Мурашко оценил возможность послаблений для привившихся от COVID-19
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«А у нас что, есть ограничения какие-то прямые для тех, кто не вакцинировался? Нам сейчас нужно создать коллективный иммунитет», — цитирует его РИА Новости.
Мурашко призвал полностью сконцентрироваться на решении данной проблемы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты о программе стимулирования вакцинации пожилых людей от коронавирусной инфекции.