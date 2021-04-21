В Подмосковье рассказали об итогах работы портала «Добродел»
- © Пресс-служба правительства Московской области
Об этом сообщает телеканал «360».
С момента запуска портала жители Подмосковья прислали 4,4 млн сообщений.
«Московская область обрела передовой опыт по выстраиванию эффективных цифровых систем обратной связи с жителями. Сервис пользуется большой популярностью и доверием», — заявил глава Мингосуправления региона Максим Рымар.
По его словам, каждую неделю на портале прибавляются около 6 тыс. новых пользователей, поступает около 15—20 тыс. сообщений.
Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.