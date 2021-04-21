В Подмосковье рассказали об итогах работы портала «Добродел»

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Подмосковный портал «Добродел» помог решить около 2 млн проблем жителей за пять с половиной лет своей работы. Он появился в 2015 году по поручению губернатора Андрея Воробьёва.
В Подмосковье рассказали об итогах работы портала «Добродел»
  • © Пресс-служба правительства Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

С момента запуска портала жители Подмосковья прислали 4,4 млн сообщений.

«Московская область обрела передовой опыт по выстраиванию эффективных цифровых систем обратной связи с жителями. Сервис пользуется большой популярностью и доверием», — заявил глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

По его словам, каждую неделю на портале прибавляются около 6 тыс. новых пользователей, поступает около 15—20 тыс. сообщений.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.

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