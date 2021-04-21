Госдума обсудит принятие законов по поручениям президента

Госдума незамедлительно начинает работу по законодательному обеспечению предложений президента России Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в эфире Первого канала.

«Мы сегодня после озвучивания послания начнём незамедлительно, не откладывая, работу над ним», — цитирует Володина ТАСС.

По его словам, депутаты начнут принимать законы уже в течение весенней сессии, чтобы они заработали с лета этого года.

21 апреля Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, оно длилось 78 минут. В частности, глава государства поручил подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.