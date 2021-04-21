Путин призвал создать мощный щит в сфере санитарной безопасности

России необходимо создать мощный и надёжный щит в сфере санитарной и биологической безопасности на случай появления новой опасной инфекции, заявил российский президент Владимир Путин.

«У нас должен быть мощный и надёжный щит в сфере санитарной и биологической безопасности... Обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики, в том числе лекарств против инфекций, устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков», — подчеркнул глава государства в ходе послания Федеральному собранию.

По его словам, для этого должны быть использованы российское оборудование и компоненты.

«В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус... Россия должна быть готова в течение четырёх дней — именно в течение четырёх дней — разработать собственные тест-системы», — сказал Путин.

Кроме того, он поручил в таком случае быть готовыми «в самое короткое время» создать эффективную вакцину и приступить к её массовому производству.

Он добавил, что эти задачи необходимо выполнить к 2030 году.

В конце 2020 года Совфед одобрил закон о биобезопасности в России с учётом поправок, которые распространяют его действие в том числе на коронавирусную инфекцию.