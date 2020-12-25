Совфед одобрил закон о биобезопасности в России

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Совфед одобрил закон о биобезопасности в России с учётом поправок, которые распространяют его действие в том числе на коронавирусную инфекцию.
Совфед одобрил закон о биобезопасности в России
  • © Максим Блинов/РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, закон восполняет существующий правовой пробел и определяет содержание деятельности по обеспечению биологический безопасности, в том числе путём введения понятийного аппарата.

Документ определяет основные биологические угрозы и организацию комплекса мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, в том числе синтетических биологических агентов, а также организацию государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности и мероприятия по преодолению антимикробной устойчивости микроорганизмов.

В феврале 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США блокируют выработку механизма контроля за выполнением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и стремятся создать структуру биобезопасности, которая подконтрольна только американской стороне.

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