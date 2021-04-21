В Оренбургской области проходит проверка навыков разведчиков ЦВО

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Войсковые разведчики Центрального военного округа проходят контрольную проверку на полосе препятствий в Оренбургской области. Тренировка предназначена для оценки навыков военнослужащих за зимний период обучения.
В Оренбургской области проходит проверка навыков разведчиков ЦВО
  • © Министерство обороны РФ

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на данные Минобороны России.

Военнослужащие отрабатывают нормативы в составе подразделений и индивидуально. Специально созданная полоса препятствий включает в себя движение по подземным ходам в условиях сильного задымления, проходы в составе разведгрупп по отвесным стенам при помощи каната, прохождение верёвочных и трубчатых лестниц, рубежа с колючей проволокой, а также переноску «раненого» члена группы.

Испытание полосой препятствий позволяет проверить не только физические качества каждого военнослужащего, но и морально-психологическую устойчивость к внешним факторам, а также сплочённость разведывательных групп, уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», учения с участием разведчиков и мотострелков прошли в Южном военном округе.

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