Российско-пакистанские учения «Дружба-2021» пройдут под Краснодаром

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Совместные российско-пакистанские учения «Дружба-2021», проходящие ежегодно, состоятся в сентябре 2021 года на территории Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Российско-пакистанские учения «Дружба-2021» пройдут под Краснодаром
  • РИА Новости

«Учения «Дружба-2021» пройдут в сентябре 2021 года на территории полигона Молькино Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, в рамках учений военнослужащие России и Пакистана обменяются опытом в уничтожении незаконных вооружённых формирований и выполнении прочих задач в части контртеррористических операций.

В учениях планируется задействовать около 100 военнослужащих Вооружённых сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих ЮВО.

Ранее на Курильских островах прошли учения Восточного военного округа.

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