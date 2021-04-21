Российско-пакистанские учения «Дружба-2021» пройдут под Краснодаром

Совместные российско-пакистанские учения «Дружба-2021», проходящие ежегодно, состоятся в сентябре 2021 года на территории Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Учения «Дружба-2021» пройдут в сентябре 2021 года на территории полигона Молькино Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, в рамках учений военнослужащие России и Пакистана обменяются опытом в уничтожении незаконных вооружённых формирований и выполнении прочих задач в части контртеррористических операций.

В учениях планируется задействовать около 100 военнослужащих Вооружённых сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих ЮВО.

Ранее на Курильских островах прошли учения Восточного военного округа.