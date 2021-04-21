Российско-пакистанские учения «Дружба-2021» пройдут под Краснодаром
- РИА Новости
«Учения «Дружба-2021» пройдут в сентябре 2021 года на территории полигона Молькино Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, в рамках учений военнослужащие России и Пакистана обменяются опытом в уничтожении незаконных вооружённых формирований и выполнении прочих задач в части контртеррористических операций.
В учениях планируется задействовать около 100 военнослужащих Вооружённых сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих ЮВО.
Ранее на Курильских островах прошли учения Восточного военного округа.