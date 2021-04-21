Путин заявил, что в период пандемии удалось избежать пустых полок

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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить пустых полок в магазинах в период пандемии.

«Мы понимаем, какой удар нанесла пандемия, эпидемия по благосостоянию людей. Знаем это по цифрам, насколько сильно она обострила социальное неравенство, бедность», — сказал российский лидер.

Он добавил, что не только в России это происходит, везде одно и то же.

Путин отметил, что сейчас идёт рост цен, который «съедает доходы граждан».

Он напомнил, что ранее уже был принят ряд мер для решения данной проблемы.

«Полагаться исключительно на точечные, по сути, директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это приводит: ещё в 90-е, в конце 80-х годов в Советском Союзе — к пустым полкам», — ответил президент.

Путин подчеркнул, что «сейчас же, даже на пике эпидемии, мы такого не допустили».

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