В Приморье стартовали отборочные соревнования чемпионата WorldSkills Russia

Отборочные соревнования для участия в финале IX Национального чемпионата WorldSkills Russia стартовали в Приморском крае.

В регионе представлено несколько соревновательных площадок, открытых на базе краевых предприятий. В отборочных соревнованиях принимают участие молодые профессионалы из разных регионов России, сообщает ИА PrimaMedia.

Всего в соревнованиях примут участие 55 приморцев. Они продемонстрируют свои умения в 39 компетенциях.

Финал чемпионата пройдёт в июле в столице Республики Башкортостан.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в январе в столице прошёл отбор на участие в чемпионате для учащихся «Московские мастера».