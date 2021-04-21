В Приморье стартовали отборочные соревнования чемпионата WorldSkills Russia
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В регионе представлено несколько соревновательных площадок, открытых на базе краевых предприятий. В отборочных соревнованиях принимают участие молодые профессионалы из разных регионов России, сообщает ИА PrimaMedia.
Всего в соревнованиях примут участие 55 приморцев. Они продемонстрируют свои умения в 39 компетенциях.
Финал чемпионата пройдёт в июле в столице Республики Башкортостан.
Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в январе в столице прошёл отбор на участие в чемпионате для учащихся «Московские мастера».