В Москве выпустили рекомендации по реабилитации пациентов с COVID-19

Московские специалисты выпустили практические рекомендации «Медицинская реабилитация больных с СOVID-19». Об этом рассказал главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

«Вышли практические рекомендации «Медицинская реабилитация больных с СOVID-19», — написал Вечорко в Telegram.

Он отметил, что необходимость реабилитации напрямую не зависит от тяжести перенесённого заболевания.

По его словам, многообразие реабилитационных программ обусловлено «мультиорганностью поражения организма вирусом». Одним из эффективных методов реабилитации является лечебная гимнастика.

«Но мы также знаем, что от вируса страдают все органы и системы», — добавил главврач.

Он подчеркнул, что формировать программы реабилитации следует на основе диспансерного наблюдения и индивидуального подхода к каждому пациенту.

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