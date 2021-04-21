В Ассоциации туроператоров России поддержали идею продлить программу туристического кешбэка

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Анастасия Румянцева
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал в беседе с RT предложение ещё раз продлить программу туристического кешбэка.
В Ассоциации туроператоров России поддержали идею продлить программу туристического кешбэка
  • Pixabay

«В первую очередь эта программа поддерживает туристов, она очень популярная, и на третьем этапе мы видим, что объёмы продаж выросли фактически в 2,5 раза. Появилось больше партнёров у программы, на 40%, и это даёт возможность сделать доступными путешествия по России и расширить географию. Ведь кешбэк — это туры от Калининграда до Владивостока, 3500 поставщиков, которые сейчас уже в программе работают, дают уникальную возможность посетить не только популярные маршруты доступно, но и другие», — отметил Горин.

Эксперт добавил, что если программа будет продолжена, то это окажет позитивное влияние и даст смежный экономический эффект.

«Надо понимать, что деньги остаются в стране, налоги платятся здесь, развиваются гастрономия, кулинария, активнее восстанавливаются возможности музеев, различных национальных брендовых маршрутов», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ещё раз продлить программу туристического кешбэка.

Путин предложил как минимум до конца года продлить программу туристического кешбэка.

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