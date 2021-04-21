Путин призвал граждан России сделать прививку от коронавируса

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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Путин призвал граждан России сделать прививку от коронавируса
  • РИА Новости

«Выдержку проявили граждане, соблюдая, прямо скажем, изматывающие, но жизненно необходимые меры предосторожности. Тем самым мы вместе поставили мощный заслон эпидемии», — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что коронавирус в России пока не побеждён окончательно, эта инфекция остаётся прямой угрозой.

По его словам, сейчас необходимо держать под контролем все рубежи.

«Ещё раз обращаюсь к гражданам России: дорогие мои, нельзя терять бдительность, прошу вас беречь себя и своих близких... Центральное значение сейчас имеет вакцинация... Пожалуйста, ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку», — сказал Путин.

Он добавил, что «другого пути нет, другой путь хуже — переболеть.

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