Суд признал законным приговор осуждённому на 24,5 года Шамсутдинову

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Апелляционный военный суд признал законным приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, осуждённому на 24,5 года за убийство сослуживцев в воинской части Забайкальского края.
Суд признал законным приговор осуждённому на 24,5 года Шамсутдинову
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Об этом информирует РИА Новости.

«Приговор Второго восточного окружного военного суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения», — приводится решение судебной коллегии.

Таким образом, сегодня решение вступило в законную силу, в ближайшее время осуждённого должны этапировать в колонию для отбытия наказания.

Ранее Руслан Нагиев, адвокат Рамиля Шамсутдинова, назвал приговор «необоснованно суровым» и заявил о намерении обжаловать его.

Военный суд в Чите приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года лишения свободы за расстрел сослуживцев.

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