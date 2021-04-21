Суд признал законным приговор осуждённому на 24,5 года Шамсутдинову
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Об этом информирует РИА Новости.
«Приговор Второго восточного окружного военного суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения», — приводится решение судебной коллегии.
Таким образом, сегодня решение вступило в законную силу, в ближайшее время осуждённого должны этапировать в колонию для отбытия наказания.
Ранее Руслан Нагиев, адвокат Рамиля Шамсутдинова, назвал приговор «необоснованно суровым» и заявил о намерении обжаловать его.
Военный суд в Чите приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года лишения свободы за расстрел сослуживцев.