Суд признал законным приговор осуждённому на 24,5 года Шамсутдинову

Апелляционный военный суд признал законным приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, осуждённому на 24,5 года за убийство сослуживцев в воинской части Забайкальского края.

Об этом информирует РИА Новости.

«Приговор Второго восточного окружного военного суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения», — приводится решение судебной коллегии.

Таким образом, сегодня решение вступило в законную силу, в ближайшее время осуждённого должны этапировать в колонию для отбытия наказания.

Ранее Руслан Нагиев, адвокат Рамиля Шамсутдинова, назвал приговор «необоснованно суровым» и заявил о намерении обжаловать его.

Военный суд в Чите приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года лишения свободы за расстрел сослуживцев.